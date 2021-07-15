Женщина в Благовещенске ударила обидчика ножом

Жительница Благовещенска ударила ножом мужчину, который оскорбил ее. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на региональное управление СК.

По данным следствия, они вместе находились в общежитии и выпивали.

«Между женщиной и ее знакомым произошла ссора, вызванная оскорбительным поведением последнего», — уточнили в ведомстве.

В результате женщина взяла нож и ударила им обидчика в грудь. Мужчине вызвали скорую помощь, он остался жив.

Женщина свою вину признала и уточнила, что убивать пострадавшего не собиралась.