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    15 июля 2021, 14:18

    Женщина в Благовещенске ударила обидчика ножом

    Дарья Морозова

    Жительница Благовещенска ударила ножом мужчину, который оскорбил ее. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на региональное управление СК.

    По данным следствия, они вместе находились в общежитии и выпивали.

    «Между женщиной и ее знакомым произошла ссора, вызванная оскорбительным поведением последнего», — уточнили в ведомстве.

    В результате женщина взяла нож и ударила им обидчика в грудь. Мужчине вызвали скорую помощь, он остался жив.

    Женщина свою вину признала и уточнила, что убивать пострадавшего не собиралась.