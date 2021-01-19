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    19 января 2021, 19:46

    Женщина утопила новорожденного внука в Ростовской области

    Артур Блянихов

    В селении Сандаты (Ростовская область) 47-летняя женщина приняла роды у своей дочери, после чего утопила новорожденного внука в ведре и закопала труп. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный следком.

    О произошедшем правоохранителям рассказала родственница семьи, которая узнала об убийстве.

    «Свою вину в совершении преступления она признала полностью, с ее участием следователем проведена проверка показаний на месте», — добавили в ведомстве.

    Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.