Женщина утопила новорожденного внука в Ростовской области
В селении Сандаты (Ростовская область) 47-летняя женщина приняла роды у своей дочери, после чего утопила новорожденного внука в ведре и закопала труп. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный следком.
О произошедшем правоохранителям рассказала родственница семьи, которая узнала об убийстве.
«Свою вину в совершении преступления она признала полностью, с ее участием следователем проведена проверка показаний на месте», — добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.