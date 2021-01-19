Женщина утопила новорожденного внука в Ростовской области

О произошедшем правоохранителям рассказала родственница семьи, которая узнала об убийстве.

«Свою вину в совершении преступления она признала полностью, с ее участием следователем проведена проверка показаний на месте», — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит от восьми лет лишения свободы до пожизненного заключения.