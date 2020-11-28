Женщина умерла под Рязанью из-за пьяных хулиганов, которые мешали скорой

«Фельдшер скорой медпомощи подала заявление в Сасовский отдел полиции по факту хулиганских действий со стороны жительницы дома, где была пациентка. Сейчас органы полиции проводят проверку, в результате которой будут приняты соответствующие процессуальные решения», — сообщили в МВД.

Правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении дела.

В региональном Министерстве здравоохранения рассказали, что компания пьяных хулиганов мешала медицинскому персоналу выполнять их обязанности. Фельдшер обратилась в полицию с заявлением о препятствии госпитализации пациентки.