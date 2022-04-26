Женщина украла у знакомого бензопилу и обувь во Владимирской области

Женщина приехала в гости к знакомому и украла у него бензопилу и две пары обуви во Владимирской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

По данным ведомства, жительница Ростовской области остановилась в частном доме знакомого. Она украла у него бензопилу, зимние сапоги и осенние ботинки, после чего сбежала.

Злоумышленницу задержали. Украденные вещи она вернула, теперь ей грозит до двух лет тюрьмы.