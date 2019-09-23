Женщина украла у севастопольских пенсионерок около 240 тысяч рублей

По данным издания, подозреваемая под видом медработника приходила к севастопольским пенсионеркам, которые пускали ее в дом. Женщина, улучив удобный момент, похищала у доверчивых горожанок деньги, после чего скрывалась.

«У 82-летней жительницы Севастополя злоумышленница похитила 230 000 рублей, а у 88-летней — 7 000 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Следующие пять лет она может провести за решеткой.