Женщина украла у севастопольских пенсионерок около 240 тысяч рублей
В Севастополе правоохранители задержали 36-летнюю жительницу Ставропольского края, которую подозревают в совершении двух краж. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
По данным издания, подозреваемая под видом медработника приходила к севастопольским пенсионеркам, которые пускали ее в дом. Женщина, улучив удобный момент, похищала у доверчивых горожанок деньги, после чего скрывалась.
«У 82-летней жительницы Севастополя злоумышленница похитила 230 000 рублей, а у 88-летней — 7 000 рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Следующие пять лет она может провести за решеткой.