Женщина украла кошелек у подруги во время поминок в Череповце

Жительницу Череповца подозревают в краже кошелька у подруги. Это произошло на поминках мужа потерпевшей. Об этом сообщило издание FlashNord со ссылкой на МВД по Вологодской области.

По данным ИА Nation News, женщина организовала поминки после того, как умер ее муж. Она пригласила туда подругу. Во время поминок у вдовы пропал кошелек, в котором лежало около восьми тысяч рублей.

Подозреваемая задержана. Ее могут приговорить к двум годам тюрьмы.