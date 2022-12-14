Криминал 14 декабря 2022, 15:25 Женщина украла коня и продала его прохожему в Хабаровске

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Жительница Хабаровска украла лошадь с территории частного дома, а потом продала ее незнакомому человеку за 11 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Кража произошла в поселке под Приамурском. Женщина прошла с животным много километров, чтобы добраться до Хабаровска. Там злоумышленница пыталась продать лошадь. Последнюю удалось найти благодаря большому количеству свидетелей.

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Личность женщины еще не установили. По предварительным данным, она могла совершить преступления, чтобы раздобыть денег на алкоголь.

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Правоохранители выясняют все подробности случившегося, уточнил старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.