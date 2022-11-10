10 ноября 2022, 15:14
Женщина ударила собутыльника ножом в Санкт-Петербурге
Жительница Санкт-Петербурга ранила ножом мужчину, с которым вместе выпивала. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.
Происшествие случилось у женщины дома. Между собутыльниками произошел конфликт, в результате гость получил ножевое ранение в живот. Сейчас он в реанимации.
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Петербурженку задержали. Выяснилось, что она была ранее судима за кражу и хранение запрещенных веществ.
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Санкт-Петербург
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