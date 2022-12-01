Криминал 01 декабря 2022, 15:34 Женщина ударила пассажирку метро в Москве из-за громкого разговора

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Жительница Москвы ударила ножом женщину в вагоне поезда в метро. Причиной стал громкий разговор потерпевшей, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«В ходе выяснения отношений злоумышленница, высказывая угрозы жизни и здоровью женщины, ножом нанесла ей удар в область лица», — уточнили в ведомстве.

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Потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас угрозы для ее жизни или здоровья нет. Правоохранители оперативно задержали напавшую на нее москвичку.

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