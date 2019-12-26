Женщина ударила ножом пассажирку в метро. Ее задержал курсант вуза МВД

Одна из пассажирок столичной подземки напала с ножом на женщину. Когда она попыталась убежать, ее смог задержать курсант Московского университета МВД имени Кикотя Евгений Волков.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, нападение произошло в вагоне на станции «Новокузнецкая». Рядовой полиции Волков увидел, как женщина ранила ножом пассажирку и начала убегать.

«Мгновенно оценив обстановку, курсант бросился за злоумышленницей и задержал ее», — рассказала Волк.

Она добавила, что пострадавшая обратилась к врачам одной из городских клинических больниц, которые оказали ей всю необходимую помощь. После случившегося сотрудники полиции возбудили уголовное дело о «хулиганстве». Сейчас они выясняют все обстоятельства и причины нападения на женщину.

«Руководством Московского университета МВД России рассматривается вопрос о поощрении отважного курсанта», — добавила официальный представитель министерства.