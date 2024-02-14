Криминал 14 февраля 2024, 12:23 Женщина убила знакомого в хостеле на северо-востоке Москвы Женщина зарезала знакомого ножом во время ссоры в хостеле в Москве РИА «Новости»

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Женщина напала на 35-летнего мужчину с кухонным ножом и нанесла ему несколько ударов в хостеле в Москве. В результате мужчина умер. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В одной из комнат хостела на улице Образцова мужчина пил алкогольные напитки вместе с 38-летней знакомой. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. В результате ранее судимая женщина взяла кухонный нож и нанесла оппоненту несколько ударов, а сама пошла в душ.

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Окровавленного постояльца заведения нашла уборщица. Она же и вызвала скорую помощь на место происшествия. Однако медики не успели спасти ему жизнь.

На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

«Останкинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение женщины к уголовной ответственности», — отметили в ведомстве.

Ранее мужчина напал с ножом на знакомого во дворе дома в Москве.