Женщина убила сына, изгоняя «бесов», и избежала тюрьмы. Адвокат объяснил почему

На северо-востоке Подмосковья женщина задушила сына во время ритуального изгнания бесов. Ее взяли под стражу, но вскоре освободили. Адвокат Алексей Щетинин рассказал «360», как так получилось.

Мужчина увлекся оккультизмом и начал странно вести себя после развода и увольнения. Мать и сестра не единожды обращались к специалистам, его госпитализировали в психиатрические клиники, однако вскоре выписывали без улучшения. Медсестра одной из больниц рекомендовала матери отвести сына в церковь, и та стала возить его в храмы.

Вскоре у сына случился очередной припадок. По неподтвержденным данным, мать крепко схватила его, чтобы он не покалечил себя. Через некоторое время дышать он перестал, и родственницы вызвали скорую помощь, однако к этому моменту молодой человек уже скончался.

«У меня якобы поменялся цвет глаз». Подросток рассказал, как мать изгоняла из него демонов клюшкой Подробнее

Адвокат Алексей Щетинин, представлявший интересы женщины в суде, опроверг «360» слухи об удушении мужчины. «Она не задушила. В деле таких слов нет даже близко, что она задушила. Она делала непрямой массаж сердца, пыталась спасти его. Сделала в шоковом состоянии неправильно — вот и все».

Щетинин опроверг также информацию о ритуале изгнания бесов. По его словам, эта информация была внесена в протокол до прибытия адвоката и женщина подписала ее, еще не оправившись от пережитого.

«И допрос был ночью после случившегося. Естественно, она все подписывала. Она говорила — надо негативные эмоции выгнать из него», — уточнил адвокат.

Правозащитник признал, что точного психиатрического диагноза мужчине так и не поставили, а тот диагноз, что был, как-то связан с шизофренией.

«Все время не было точного диагноза, в деле есть справки. Его все время выписывали. Если человека выписывают, какой же он больной? Три раза его выписывали. Есть только предположения, что он был болен. А насколько болен: бывает невменяемый, бывает ограниченно вменяемый, а бывает, признают, что есть небольшие отклонения — и все. Вот в чем вопрос. Я считаю, что врачи, если они его выписывали, либо правы, и он, по сути, не был болен, либо халатно отнеслись. Я больше склоняюсь к последнему», — сообщил Щетинин.

По словам адвоката, неадекватное поведение погибшего было очевидно: его «забирали в Москве полицейские, потому что он искал какой-то колодец, искал какой-то выход. То есть они поняли, что он себя как-то странно ведет, вызвали скорую. Скорая забрала в больницу, лечили, диагноз поставили, выписали. Я даже в справках не видел, что ему назначили какие-то медикаменты. Мне кажется, его надо было оставлять лечить, а не так спихивать на мать, которая не знала, что с ним делать».

Описывая день происшествия, адвокат сделал акцент на том, что погибший стал биться на полу и мог нанести себе увечья. «Она видела, что он руки может себе отбить, и схватила руки эти», — объяснил он поведение матери. Экспертиза, назначенная адвокатом, подтвердила вероятность причинения смерти по неосторожности.

По мнению защитника, женщина не стала бы убивать сына сознательно: она всегда заботилась о нем и старалась ему помогать, о чем свидетельствовали соседи погибшего.