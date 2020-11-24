Женщина убила сожителя ножом и вилкой в Новосибирской области

Следствие считает, что вечером 13 июня между обвиняемой и ее сожителем произошла пьяная ссора и драка. После этого женщина решила убить своего возлюбленного. Она пять раз ударила его в грудь кухонным ножом и воткнула в шею вилку. От полученных ран 47-летний мужчина умер на месте.

Против 52-летней жительницы Татарска завели дело по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Следователи собрали доказательную базу, утвердили обвинение и направили дело в суд. Если вину женщины докажут, она может отправиться за решетку на 15 лет.