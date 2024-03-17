Криминал 17 марта 2024, 04:52 Женщина убила подругу из-за «гробовых» денег под Новосибирском Freepik

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Жительницу Новосибирской области подозревают в убийстве своей подруги из-за «гробовых» денег. Об том написала газета kp.ru.

По информации издания, убийство произошло селе Красноярка в Татарском районе. Подозреваемая вместе со своим мужем была в гостях у подруги. Распитие алкогольных напитков закончилось конфликтом — по предварительной информации, гостья ударила хозяйку ножом. От полученных ран пострадавшая умерла.

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Полиция задержала всех участников застолья: супруга убитой женщины, ее подругу и мужа подруги.

Местные жители предположили, что конфликт между женщинами начался не на бытовой почве, а из-за денег: погибшая недавно получила три миллиона рублей за смерть своего пасынка.

Другие соседи считают, что настоящим убийцей мог оказаться муж погибшей. По их словам, он часто избивал жену и даже резал ножом. А подруга женщины могла взять вину на себя, так как была пьяная.

Ранее в Приморье 52-летний мужчина застрелил жену и ребенка, после чего покончил с собой.