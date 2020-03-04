    04 марта 2020, 03:11

    Женщина убила пенсионерку, столкнув с крыльца магазина, в Екатеринбурге

    Ирина Нагайникова

    Соседка опознала убийцу пенсионерки в Екатеринбурге. Женщина столкнула пожилую даму с крыльца магазина, и та погибла, сообщил сайт Ura.ru.

    По материалам следствия, 20 августа 2019 года между женщиной и 82-летней пенсионеркой произошел конфликт на крыльце магазина. Обвиняемая толкнула пожилую даму двумя руками. При падении на асфальт пенсионерка получила черепно-мозговую травму и вскоре скончалась. Злоумышленница скрылась с места убийства.

    В СМИ опубликовали записи камер видеонаблюдения магазина, и екатеринбурженка опознала на кадрах свою соседку.

    Старший помощник руководителя СКР Свердловской области Александр Шульга рассказал, что 30-летняя подозреваемая признала вину.

    Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в магазине обвиняемая приобрела несколько бутылок пива.