Женщина убила пенсионерку, столкнув с крыльца магазина, в Екатеринбурге

По материалам следствия, 20 августа 2019 года между женщиной и 82-летней пенсионеркой произошел конфликт на крыльце магазина. Обвиняемая толкнула пожилую даму двумя руками. При падении на асфальт пенсионерка получила черепно-мозговую травму и вскоре скончалась. Злоумышленница скрылась с места убийства.

В СМИ опубликовали записи камер видеонаблюдения магазина, и екатеринбурженка опознала на кадрах свою соседку.

Старший помощник руководителя СКР Свердловской области Александр Шульга рассказал, что 30-летняя подозреваемая признала вину.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в магазине обвиняемая приобрела несколько бутылок пива.