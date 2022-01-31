В Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в убийстве своего мужа. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на местные СМИ.

Убийство произошло в поселке Магдагачи на бытовой почве. Женщина рассказала, что во время телефонного разговора муж нанес ей оскорбления, которые она не смогла вынести. На момент ссоры пара жила раздельно, и подозреваемая приехала к супругу домой. В ходе конфликта она убила его, после чего вызвала медиков и полицейских. Ее поместили в СИЗО.