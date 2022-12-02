02 декабря 2022, 15:30
Женщина убила ножом своего возлюбленного в Ленобласти
Жительница поселка Харитоново Ленинградской области нанесла смертельное ножевое ранение своему возлюбленному. Об этом сообщил сайт «Патрульный Петербурга».
По предварительный данным, в среду вечером возлюбленные в ходе застолья распивали спиртные напитки. Между ними случился конфликт, после чего 40-летняя женщина ударила ножом 43-летнего мужчину в область груди. От полученных ранений пострадавший скончался.
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Отмечается, что женщина уже была ранее судима за убийство при самообороне.
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Убийства
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