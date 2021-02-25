Женщина убила новорожденную дочь в Ивановской области

Жительницу Ивановской области обвинили в убийстве новорожденной дочери. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что женщина скрывала беременность от всех, не стояла на учете в женской консультации, а сразу после родов выкинула ребенка в выгребную яму. Девочка погибла.

Это стало известно, когда женщина попала в больницу из-за осложнений после родов. Врачи заявили в полицию, так как пациентка утверждала, что не рожала. Сейчас на нее завели уголовное дело.