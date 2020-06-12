Женщина убила мужа под Новосибирском и легла спать
Жительница Новосибирской области зарезала мужа и легла спать. Об этом сообщило ИА Nation News.
Женщина выпивала вместе с мужем, а потом супруги поссорились. Тогда местная жительница ударила своего оппонента в грудь ножом и легла спать. После убийства она не вызвала ни скорую помощь, ни полицию.
Следственный комитет предъявил 43-летней жительнице Искитима обвинение в убийстве супруга.
Причина конфликта между супругами неизвестна. Правоохранители выясняют подробности того вечера. Суд арестовал обвиняемую, возбуждено уголовное дело.
Врачей вызвал родственник подозреваемой. Он вернулся домой и увидел убитого.