Женщина убила мужа под Новосибирском и легла спать

Женщина выпивала вместе с мужем, а потом супруги поссорились. Тогда местная жительница ударила своего оппонента в грудь ножом и легла спать. После убийства она не вызвала ни скорую помощь, ни полицию.

Следственный комитет предъявил 43-летней жительнице Искитима обвинение в убийстве супруга.

Причина конфликта между супругами неизвестна. Правоохранители выясняют подробности того вечера. Суд арестовал обвиняемую, возбуждено уголовное дело.

Врачей вызвал родственник подозреваемой. Он вернулся домой и увидел убитого.