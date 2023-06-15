Криминал 15 июня 2023, 12:03 Женщина убила младенца и оставила тело во дворе в Новой Москве СК возбудил уголовное дело из-за убийства матерью новорожденного ребенка в Новой Москве РИА «Новости»

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Против жительницы Новой Москвы, которая жестоко расправилась с новорожденным ребенком, возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного СК.

Следствие установило, что 41-летняя женщина родила ребенка и сразу же решила от него избавиться. Она убила младенца, положила труп в картонную коробку и оставила во дворе на улице Яворки в Новой Москве.

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Прибывшие на место происшествия сотрудники СК осмотрели территорию и назначили судебно-медицинские экспертизы. Против матери возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ.

В пресс-службе добавили, что женщину увезли в больницу. Подозреваемую доставят к следователям на допрос после того, как ей окажут помощь.

Ранее суд в Москве арестовал садовника Расулова, обвиняемого в убийстве депутата Югры Колодича.