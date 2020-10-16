Женщина убила дочь и пыталась покончить собой в Свердловской области
Жительница Кировграда в Свердловской области убила свою маленькую дочь, а потом пыталась свести счеты с жизнью. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.
По данным газета «Известия», женщина нанесла четырехлетней дочке травмы молотком, от которых ребенок скончался. После этого она попыталась покончить с собой. Сейчас она в больнице.
«Полиция совместно с региональным управлением СК выясняют обстоятельства произошедшего», — пояснил Горелых.