Женщина убила дочь и пыталась покончить собой в Свердловской области

По данным газета «Известия», женщина нанесла четырехлетней дочке травмы молотком, от которых ребенок скончался. После этого она попыталась покончить с собой. Сейчас она в больнице.

«Полиция совместно с региональным управлением СК выясняют обстоятельства произошедшего», — пояснил Горелых.