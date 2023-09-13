Криминал 13 сентября 2023, 02:08 Женщина склонила к пьяной оргии двух школьников на Урале Жительница Челябинской области устроила групповой секс с двумя школьниками РИА «Новости»

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В Уйском районе 34-летняя местная жительница занялась групповым сексом с двумя 15-летними подростками. Теперь ей грозит уголовное наказание, сообщило Ura.ru.

«Следствие решает вопрос о привлечении женщины к уголовной ответственности. В случае предъявления обвинений ей изберут меру пресечения», — уточнил источник издания.

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По предварительным данным, школьники и женщина употребляли алкоголь в одной компании. В какой-то момент они решили заняться сексом. По словам женщины, все произошло по обоюдному согласию.

Похожий инцидент случился накануне в Туапсе. Трое мужчин и женщина занялись групповым сексом на глазах у отдыхающих на одном из пляжей. Сейчас кубанские полицейские разыскивают участников секс-оргии.