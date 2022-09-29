Женщина сядет в тюрьму за избиение матери и дочери в Башкирии | 360°

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Женщина сядет в тюрьму за избиение матери и дочери в Башкирии

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Суд приговорил жительницу Башкирии к двум годам и семи месяцам тюрьмы. Женщина избила и угрожала убить своих дочь и мать, сообщил mkset.ru со ссылкой на Бижбулякский межрайонный суд.

Установлено, что преступница била дочь в живот, кусала и таскала за волосы. Досталось и ее матери, которая пыталась защитить внучку. Также женщина угрожала убить обеих.

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Выяснилось, что она уже имела судимость за побои. Теперь условное заключение ей заменили на реальный срок.

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Суд

Избиения

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