Женщина сядет в тюрьму за избиение матери и дочери в Башкирии | 360°

Криминал 29 сентября 2022, 16:21 Поделиться Telegram

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Viber Женщина сядет в тюрьму за избиение матери и дочери в Башкирии

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Суд приговорил жительницу Башкирии к двум годам и семи месяцам тюрьмы. Женщина избила и угрожала убить своих дочь и мать, сообщил mkset.ru со ссылкой на Бижбулякский межрайонный суд.

Установлено, что преступница била дочь в живот, кусала и таскала за волосы. Досталось и ее матери, которая пыталась защитить внучку. Также женщина угрожала убить обеих.

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Выяснилось, что она уже имела судимость за побои. Теперь условное заключение ей заменили на реальный срок.

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