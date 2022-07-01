Женщина сядет в тюрьму на 8,5 года за выращивание мака в Тюменской области

Суд приговорил к восьми годам и пяти месяцам тюрьмы женщину, которая выращивала мак на своем участке в Тюменской области. Об этом сообщило издание «Наш город».

Подсудимая рассказала, что уже не впервые выращивает мак. Она не знала, что это растение является запрещенным, но потом сосед выменял у нее один цветок за две бутылки водки. В результате женщина решила подзаработать.

Ей назначили восемь лет и пять месяцев тюрьмы, куда она отправится после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.