facebook_pixel
    30 июля 2020, 13:43

    Женщина шантажом получила 2,5 миллиона рублей у бизнесмена

    Дарья Морозова

    Бизнесмена из Санкт-Петербурга столкнулся в шантажом. Женщина требовала у него 2,5 миллиона рублей, угрожая распространением интимных фотографий. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители отправились домой к подозреваемой, но там ее не оказалось. Сейчас женщину разыскивает полиция.

    Ранее два и четыре года колонии-поселения получили бывшие анапские полицейские, которые шантажом принудили несовершеннолетнюю девушку к половой связи.

    Новости SMI.FM