Женщина шантажом получила 2,5 миллиона рублей у бизнесмена

Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители отправились домой к подозреваемой, но там ее не оказалось. Сейчас женщину разыскивает полиция.

Ранее два и четыре года колонии-поселения получили бывшие анапские полицейские, которые шантажом принудили несовершеннолетнюю девушку к половой связи.