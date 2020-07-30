Женщина шантажом получила 2,5 миллиона рублей у бизнесмена
Бизнесмена из Санкт-Петербурга столкнулся в шантажом. Женщина требовала у него 2,5 миллиона рублей, угрожая распространением интимных фотографий. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Пострадавший обратился в полицию. Правоохранители отправились домой к подозреваемой, но там ее не оказалось. Сейчас женщину разыскивает полиция.
Ранее два и четыре года колонии-поселения получили бывшие анапские полицейские, которые шантажом принудили несовершеннолетнюю девушку к половой связи.