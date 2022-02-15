Женщина сбросила новорожденного сына с четвертого этажа в Москве

В Москве женщина выбросила из окна новорожденного ребенка. Мальчик выжил. Новоиспеченную мать вместе с сыном госпитализировали, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Ребенок упал с высоты четвертого этажа дома на Ставропольской улице. По предварительным данным, около 21:30 понедельника 30-летняя жительница Москвы после домашних родов положила мальчика в пакет и вышвырнула из окна.

В прокуратуре поставили на контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения.

На место ЧП выезжал заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.