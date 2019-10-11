Женщина с топором попыталась защитить зятя от судебных приставов в Вологодской области

По данным информагентства, в сентябре судебные приставы пришли домой к мужчине, которого обвинили в неуплате алиментов на содержание детей от первой супруги. На крыльце их встретила теща обвиняемого.

«Дни.ру» рассказали, что она схватилась за топор и пригрозила приставам расправой. Угрозы не помешали представителям власти забрать мужчину. Возбуждено уголовное дело.