Женщина с топором попыталась защитить зятя от судебных приставов в Вологодской области
В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Вытегры, которая пригрозила судебным приставам физической расправой. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным информагентства, в сентябре судебные приставы пришли домой к мужчине, которого обвинили в неуплате алиментов на содержание детей от первой супруги. На крыльце их встретила теща обвиняемого.
«Дни.ру» рассказали, что она схватилась за топор и пригрозила приставам расправой. Угрозы не помешали представителям власти забрать мужчину. Возбуждено уголовное дело.