Женщина с коронавирусом вернулась из Москвы в Чебоксары на автобусе

Нарушение карантина для зараженных коронавирусом россиян грозит уголовным делом. Однако это не остановило жительницу Чувашии, которая отправилась на междугороднем автобусе с пассажирами из Москвы домой. При этом в столице она находилась на карантине, так как у ней подозревали коронавирус.

Как сообщила пресс-служба республиканского управления МВД, пациентка решила не дожидаться результатов анализов и поехала домой. Уже в Чебоксарах она почувствовала недомогание. Тогда же из Москвы пришел положительный результат теста.

Беглянку из карантина немедленно госпитализировали. Сейчас врачи проверяют 26 пассажиров автобуса, которые ехали с этой женщиной Семь человек госпитализированы, 19 попали в обсерватор. Их тесты на коронавирус пока проверяют.

Против пациентки завели уголовное дело по статье 236 ««Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Сейчас ей грозит до двух лет тюрьмы.

Но если от нее заразились другие пассажиры автобуса и хотя бы для одного из них все закончится смертью, то срок для нее увеличат.

Наказание за побег из карантина ужесточили депутаты Госдумы и утвердил Владимир Путин. В изоляцию отправляют всех россиян, которые вернулись из заграничных поездок, а также тех, у кого врачи диагностировали или подозревают наличие коронавируса.

Всего в России общее число зараженных коронавирусом выросло до 4149 человек. Скончались от осложнений 34 человека. Смог побороть болезнь и выздороветь 281 пациент. Всего медики провели полмиллиона тестов.