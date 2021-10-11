Женщина с двумя детьми выпала с 19-го этажа многоэтажки на севере Москвы

Трупы женщины и двух детей нашли около многоэтажного дома на улице Левобережной на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, на телах обнаружили травмы, характерные при падении с высоты. В настоящее время на месте работают криминалисты. Они опрашивают соседей и проводят осмотр места происшествия.

По факту случившегося следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух малолетних».

По предварительным данным, женщина выпала из окна квартиры. Детей в это время она держала на руках.

Столичная прокуратура уточнила, что погибшие дети 2018 и 2021 годов рождения.

В своем Telegram-канале ведомство объявило о начале проверки по факту происшествия.