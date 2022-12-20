Криминал 20 декабря 2022, 17:11 Женщина родила ребенка в бане и оставила умирать его на морозе в Нижегородской области

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Местная жительница Нижегородской области родила ребенка в бане, после чего бросила его и оставила на сильном морозе. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на региональный Следственный Комитет.

По предварительным данным, после родов женщине показалось, что ее ребенок родился мертвым. Не заметив признаков жизни своего младенца, она спрятала его в огороде и оставила умирать на морозе.

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Ребенок скончался, в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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