Криминал 18 июля 2023, 01:01 Женщина ранила ножом в сердце ругавшегося матом подростка в Уфе РИА «Новости»

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Жительница Уфы стала фигуранткой уголовного дела после того, как ударила 17-летнего подростка ножом в сердце из-за нецензурной брани. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщило СУ СКР по Башкирии.

Нападавшую арестовали, а мальчика успели спасти врачи. Конфликт произошел 1 июля в садово-некоммерческом товариществе «Вишенка». По версии следствия, две женщины распивали спиртное на даче, позже к ним присоединился 17-летний сосед хозяйки дома.

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«В ходе застолья между гостьей и несовершеннолетним произошел конфликт, поскольку женщина стала предъявлять претензии из-за нецензурных выражений молодого человека. В ходе ссоры злоумышленница ударила ему в грудь ножом», — уточнили в ведомстве.

Парня экстренно госпитализировали. Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин сообщил в своем Telegram-канале, что хирурги детской больницы № 17 Уфы спасли подростка, сделав ему операцию на работающем органе.

Сама 42-летняя подозреваемая скрылась, но позже ее задержали и она во всем созналась. Суд заключил женщину под стражу.