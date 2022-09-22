Женщина ранила ножом партнера во Владимирской области | 360°

Криминал 22 сентября 2022, 21:22 Поделиться Telegram

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Viber Женщина ранила ножом партнера во Владимирской области

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Жительница Владимирской области обвиняется в попытке убийства партнера. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По данным ведомства, пара выпивала вместе. В процессе женщина вспомнила, что мужчина раньше флиртовал с другими, и ударила его ножом.

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Пострадавшего удалось спасти. Решается вопрос о заключении злоумышленницы под стражу.

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