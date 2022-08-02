Женщина ранила ножом партнера матери в Оренбургской области

Мужчина попал в больницу с ножевым ранением в Оренбургской области. На него напала дочка его партнерши. Об этом сообщило издание 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД.

По данным ведомства, изначально конфликт произошел между матерью и дочкой. Женщины подрались, что привлекло внимание мужчины. Он попытался их разнять и получил удар ножом.

Мужчина попал в реанимацию, а нападавшая попыталась скрыться. Ее задержали и завели уголовное дело.