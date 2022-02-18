Женщина пыталась продать пистолет в Новокузнецке

Жительницу Новокузнецка задержали, когда она пыталась продать пистолет. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.

Об этом сообщили в полицию очевидцы. Женщину задержали в момент продажи. Выяснилось, что пистолет ей дал мужчина, с которым она жила.

«Мужчина попросил ее отнести пистолет в полицию, однако новокузнечанка решила продать его», — рассказали в ведомстве.

Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы. Ее партнер также может получить срок за то, что отдал ей оружие.