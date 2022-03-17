Женщина пострадала от квартирного вора из-за незакрытого окна в Самарской области

Жительница Самарской области забыла закрыть окно в квартире, в результате ее обокрали. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Ее квартира располагается на первом этаже. Преступник пробрался туда через незакрытое окно и вынес телевизор. Потерпевшая обратилась в полицию.

Позже злоумышленника задержали. Телевизор также нашелся в одном из комиссионных магазинов, его вернули хозяйке. Выяснилось, что задержанный уже был судим, поэтому его отправили в СИЗО.

«Благодарю за вашу оперативную работу. Желаю и в дальнейшем с таким же успехом раскрывать все дела», — поблагодарила полицейских женщина.