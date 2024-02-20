Криминал 20 февраля 2024, 12:03 Женщина попыталась обокрасть магазин в Москве, спрятав вещи в детскую коляску Росгвардейцы задержали в Москве подозреваемую в краже при помощи детской коляски

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В Северо-Восточном округе Москвы правоохранители задержали девушку, подозреваемую в краже. Предположительно, она пыталась вынести из магазина товары в детской коляске, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.

По данным ведомства, стражи правопорядка прибыли по сигналу «тревоги» в сетевой магазин одежды на Дмитровское шоссе и задержали 21-летнюю уроженку города Майский за попытку кражи женской одежды на 150 тысяч рублей.

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Девушка зашла в торговый зал с детской коляской, спрятала в нее вещи и попыталась скрыться. Однако ее остановили сотрудники Росгвардии. Подозреваемую привезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там она объяснила, что краденную одежду планировала продать, чтобы заработать деньги.

Накануне в Москве полицейские задержали мужчину, который также выбрал необычный способ кражи. Он подошел к прохожему, предложил почистить его одежду от снега, а сам незаметно вытащил из его кармана телефон.