20 февраля 2024, 12:03
Женщина попыталась обокрасть магазин в Москве, спрятав вещи в детскую коляску
Росгвардейцы задержали в Москве подозреваемую в краже при помощи детской коляски
В Северо-Восточном округе Москвы правоохранители задержали девушку, подозреваемую в краже. Предположительно, она пыталась вынести из магазина товары в детской коляске, сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии.
По данным ведомства, стражи правопорядка прибыли по сигналу «тревоги» в сетевой магазин одежды на Дмитровское шоссе и задержали 21-летнюю уроженку города Майский за попытку кражи женской одежды на 150 тысяч рублей.
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Девушка зашла в торговый зал с детской коляской, спрятала в нее вещи и попыталась скрыться. Однако ее остановили сотрудники Росгвардии. Подозреваемую привезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там она объяснила, что краденную одежду планировала продать, чтобы заработать деньги.
Накануне в Москве полицейские задержали мужчину, который также выбрал необычный способ кражи. Он подошел к прохожему, предложил почистить его одежду от снега, а сам незаметно вытащил из его кармана телефон.
Росгвардия
Кражи
Москва
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