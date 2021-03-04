Женщина попала в сексуальное рабство в Калужской области

Жительница провинции попала в сексуальное рабство в Калужской области. Об этом сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.

Уточняется, что она поехала в Москву, чтобы устроиться на работу няней. В результате вместо этого ее вывезли в Калужскую область и там заставили заниматься проституцией. Это аргументировали тем, что она якобы должна отработать деньги за приезд. В результате женщине удалось спастись благодаря волонтером.