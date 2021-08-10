Женщина получила срок за наркоторговлю в Губкинском

Жительницу Иркутска приговорили к семи годам заключения за наркоторговлю. Об этом сообщила «Север-Пресс».

Жительница Иркутска познакомилась в интернете с человеком, который предложил ей продавать наркотические вещества на территории ЯНАО. Женщина покинула Иркутск и направилась в Ноябрьск, а затем в Губкинский. Там она отыскала тайник, в которой находилось 45 граммов наркотических средств. На съемной картине женщины было обнаружено 30 свертков и один пакет с наркотиком, которые подсудимая планировала сбыть.

«Ее действия квалифицированы судом по ч. три ст. 30, п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-коммуникационных сетей (включая сеть „Интернет“), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)», — сообщили в прокуратуре ЯНАО.