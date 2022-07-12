Женщина получила срок за гибель своих детей при пожаре в Ростовской области

Суд прошел на женщиной, которая оставила без присмотра троих детей в Ростовской области. Они погибли при пожаре. Об этом сообщил сайт «Привет-Ростов.ру».

По данным ИА Nation News, женщина ушла встречать с работы мужа. Дети трех, четырех и шести лет остались одни. За время ее отсутствия в доме произошел пожар и мальчики не смогли выбраться.

На мать завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Суд приговорил ее к двум годам условно.