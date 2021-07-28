Женщина получила 10 ножевых ранений из-за смерти кота

В Москве едва не убили 49-летнюю жительницу Таджикистана из-за смерти кота. Ей 10 раз вонзили в грудь нож, обвиняя в гибели домашнего любимца.

Как сообщили «360» в экстренных службах, нападение произошло в одной из квартир на улице Кусковской. Сейчас пострадавшая в больнице в крайне тяжелом состоянии.

По данным РЕН ТВ, Зульфия подрабатывала уборщицей у пенсионерки. Полгода назад она убиралась в ее квартире, а через какое-то время внезапно умер их кот. Сын хозяйки решил, что она накормила животное жирной едой, что привело к летальному исходу. Несколько месяцев мужчина вынашивал план нападения. В квартиру к Зульфие он решил попасть с помощью обмана — он представился курьером. Когда женщина открыла дверь, он напал на нее с ножом. Злоумышленник нанес не менее 10 ножевых ударов в грудь и скрылся.

Подозреваемого задержали, по предварительным данным, у него проблемы с психическим здоровьем.

В конце мая житель Тюмени выкинул из окна квартиры 10 кошек — любимцев его умершей супруги. Часть кошек, сброшенных с большой высоты, удалось спасти.