Женщина пойдет под суд за убийство дальнобойщика в Ростовской области

Женщина подозревается в убийстве дальнобойщика в Ростовской области. Теперь ее будут судить. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СКР по региону.

По версии следствия, они ехали в одной машине. В какой-то момент у них произошел конфликт, после чего женщина ударила водителя ножом. Тот скончался на месте. В момент совершения преступления женщина была пьяна.

Уголовное дело передано в суд. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.