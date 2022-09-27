Женщина пойдет под суд за продажу наркотиков в Новосибирске | 360°

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27 сентября 2022, 18:56

Женщина пойдет под суд за продажу наркотиков в Новосибирске

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Суд пройдет над молодой женщиной, которая занималась распространением наркотиков в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на прокуратуру по региону.

Установлено, что запрещенные вещества обвиняемая изготавливала сама. В общей сложности у нее оказалось 3,6 килограмма наркотиков.

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Женщину будут судить по статье «Покушение на сбыт крупной партии наркотических средств». Ей грозит до 20 лет тюрьмы.

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Наркотики

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