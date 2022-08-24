Женщина погибла после изнасилования в Волгограде

Пенсионер избил и изнасиловал женщину в Волгограде. Она умерла, сообщило издание V1.RU.

По данным ИА Nation News, погибшая находилась в гостях у мужчины. Они собирались съехаться, и пенсионер уже считал ее своей партнершей. Он предложил женщине интимную близость, но она отказалась.

После этого мужчина избил ее и изнасиловал. Пострадавшая говорила ему, что больна, но насильника это не остановило.

Позже женщина попала в больницу и умерла. По предварительным данным, причиной стали ее проблемы со здоровьем. На пенсионера завели уголовное дело.