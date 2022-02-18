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    18 февраля 2022, 21:11

    Женщина погибла от упавшей наледи с крыши дома на востоке Москвы. Видео с места

    СК завел дело после гибели женщины от схода наледи на востоке Москвы

    Анатолий Минкин, Мария Бокарева

    Упавший с крыши жилого дома кусок льда убил женщину в московском районе Измайлово. Столичный главк Следственного комитета завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    По данным следствия, наледь упала на женщину на улице 13-я Парковая. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте.

    В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

    На опубликованных кадрах видно, что тело погибшей женщины положили в черный мешок. За трупом приехали сотрудники ритуальной службы. Место происшествия огородили, а на крыше появились рабочие, которые начали убирать наледь.

    На место прибыли криминалисты, которые намерены установить все обстоятельства случившегося. Кроме того, следователи намерены оценить работу управляющей компании, обслуживающей дом, а также установить, личности отвечающих за уборку наледи. Расследование уголовного дела взяла под свой контроль московская прокуратура.