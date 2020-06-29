Женщина подралась с сотрудниками магазина за шампуни, спрятанные в детской коляске. Видео

В столице Башкирии продавцы магазина задержали женщину, которая наполнила детскую коляску парфюмерией. Гели и шампуни были спрятаны в нижнем отделении коляски. В коляске в это время кричала маленькая девочка.

Как сообщил телеканал ГТРК «Башкортостан», в Калининском районе Уфы между сотрудниками магазина и женщиной завязалась драка, так как продавцы пытались вернуть украденное, а женщина отчаянно сопротивлялась. Пока они трясли и тянули коляску, в ней плакал ребенок.

«А нельзя было сначала ребенка высадить из адского стула?» — спросили пользователи, увидевшие видео.

Многие осудили сотрудников магазина, которые не подумали о ребенке.

В свою очередь, им возразили, указав на то, что все украденное вычитывается из их зарплаты, а им дома тоже надо кормить детей.

При этом в правоохранительных органах сообщили, что в полицию никто с заявлением о воровстве не обращался.