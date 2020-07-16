Женщина под видом соцработницы обокрала пенсионерку в Петербурге

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Мошенница представилась пожилой женщине работником социальной службы и предложила помощь. Они поднялись в квартиру пенсионерки, где она дала «соцработнице» три тысячи рублей для покупки продуктов. После ее ухода старушка обнаружила, что пропало еще 204 тысячи рублей.

Подозреваемую задержали. Ею оказалась уже судимая жительница Ленобласти. На злоумышленницу завели уголовное дело.