Криминал 09 июня 2023, 01:33 Женщина перевела полмиллиона рублей жителю Щелкова за свои интимные фото Житель Щелкова выманил шантажом у женщины 475 тысяч рублей за ее интимные фото РИА «Новости»

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Жительница Щелкова стала жертвой шантажа мужчины, с которым познакомилась в интернете. Она вела с ним переписку и обменивалась интимными снимками, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.

После непродолжительного виртуального общения собеседник стал требовать от новой знакомой деньги, угрожая показать ее фото посторонним людям.

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«Женщина перевела злоумышленнику денежные средства. Сумма ущерба составила более 475 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. Выяснилось, что шантажировал ее 32-летний житель Ульяновской области, ранее судимый и временно проживающий в Щелкове.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Подозреваемому назначили домашний арест.

Ранее бывший заместитель руководителя аппарата Госдумы и подполковник КГБ в отставке Юрий Безверхов стал жертвой телефонных мошенников. Он лишился 44 миллионов рублей.