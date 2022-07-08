Женщина перевела мошенникам более миллиона рублей в Ноябрьске

Мошенники обманули жительницу Ноябрьска на один миллион 325 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по ЯНАО.

Установлено, что женщине позвонил неизвестный под видом сотрудника банка. Он рассказал, что ее счет якобы пытаются взломать и оформить кредит. Чтобы защитить средства, он рекомендовал перевести их на «безопасный» счет. Женщина выполнила все инструкции и лишилась крупной суммы.

Позже она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, началось расследование.