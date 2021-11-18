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    18 ноября 2021, 13:36

    Женщина откусила матери мочку уха в Ленинградской области

    «Невские Новости»: женщину будут судить за откушенную мочку уха у матери

    Дарья Морозова

    Женщина напала на мать и откусила ей мочку уха в Ленинградской области. На нее завели уголовное дело. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

    Уточняется, что женщина была пьяна. Она поссорилась с матерью, накинулась на нее и откусила мочку уха.

    Уголовное дело завели по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшую отпустили под обязательство о явке.