Женщина откусила матери мочку уха в Ленинградской области

Женщина напала на мать и откусила ей мочку уха в Ленинградской области. На нее завели уголовное дело. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

Уточняется, что женщина была пьяна. Она поссорилась с матерью, накинулась на нее и откусила мочку уха.

Уголовное дело завели по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшую отпустили под обязательство о явке.