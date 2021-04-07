Женщина открыла в квартире цех по мытью использованных презервативов

Жительница Вьетнама открыла в квартире цех, в котором очищались и сушились использованные презервативы. Вторичная продукция перепродавалась, написал портал The Mirror.

Полицейские обнаружили в помещении более 300 тысяч немаркированных и неупакованных изделий. Владелица заведения объяснила, что она мыла отработанные «товары». Далее она надевала их на деревянный фаллоимитатор. Женщине каждую неделю привозили новую партию «сырья», сообщило ИА Nation News.

Эксперты отметили, что использование таких презервативов опасно развитием различных инфекционных болезней, передающихся половым путем.